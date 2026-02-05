A vous de jouer Jeux de pouvoir Rue du Mouton Romans-sur-Isère
A vous de jouer Jeux de pouvoir Rue du Mouton Romans-sur-Isère mercredi 5 août 2026.
Romans-sur-Isère
A vous de jouer Jeux de pouvoir
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Au Moyen Âge, la société se divise en trois ordres ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent. À Romans, chanoines, nobles et consuls rivalisent dans l’exercice de leur pouvoir sur la population.
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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite guidée Jeux de pouvoir
In the Middle Ages, society was divided into three orders: those who prayed, those who fought and those who worked. In Romans, canons, nobles and consuls competed for power over the population.
L’événement A vous de jouer Jeux de pouvoir Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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