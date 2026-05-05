Flash-Tours in English (Visites flash en anglais) au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Flash-Tours in English (Visites flash en anglais) au Musée de la Chaussure

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Visites flash en anglais (Flash-tours in english) proposés par le Musée de la Chaussure It is perfect for a first discovery of the museum or to fulfill a free visit.

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Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

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English : Flash-Tours in English (Visites flash en anglais) au Musée de la Chaussure

Flash-tours in English offered by the Musée de la Chaussure: It is perfect for a first discovery of the museum or to fulfill a free visit.

L’événement Flash-Tours in English (Visites flash en anglais) au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme