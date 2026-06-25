Concerts au Kiosque Le Kiosque Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concerts au Kiosque

Le Kiosque 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-18 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-29

La saison des concerts est lancée au Kiosque !

Cet été, venez profiter d’une programmation musicale pour tous les styles et toutes les émotions.

Concerts live, DJ sets, soirées à thème… il y en aura pour tous les goûts !

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Le Kiosque 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 lekiosque.romans@gmail.com

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English : Concerts au Kiosque

The concert season is underway at the Kiosque!

This summer, come and enjoy a musical program to suit all styles and emotions.

Live concerts, DJ sets, themed evenings? there’s something for everyone!

L’événement Concerts au Kiosque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme