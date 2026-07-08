Concours national de boules carrées Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère
jeudi 6 août 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concours national de boules carrées
Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez nombreux pour le premier concours national de boules carrées organisé par le Chevet de Saint Barnard !
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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
Come out in large numbers for the first national square-ball tournament organized by Chevet de Saint Barnard!
L’événement Concours national de boules carrées Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme
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