Concours national de boules carrées Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

jeudi 6 août 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concours national de boules carrées

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez nombreux pour le premier concours national de boules carrées organisé par le Chevet de Saint Barnard !

.

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come out in large numbers for the first national square-ball tournament organized by Chevet de Saint Barnard!

L’événement Concours national de boules carrées Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme