Soirée braséro Restaurant Choclo Romans-sur-Isère
samedi 1 août 2026 · Restaurant Choclo · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Soirée braséro
Restaurant Choclo 9 Place Ernest Gailly Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 40 – 40 – EUR
40€ par personne, côte et dessert. Une côte pour deux.
La côte sera cuite au braséro par le chef. Si vous êtes gourmands, vous pouvez rajouter une côte supplémentaire à 7€ les 100g.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée Braséro Côtes et Crozes-Hermitage à Choclo Restaurant!
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Restaurant Choclo 9 Place Ernest Gailly Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 76 57 27 contact@choclo-restaurant.fr
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English :
Côtes and Crozes-Hermitage Evening at Choclo Restaurant!
L’événement Soirée braséro Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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