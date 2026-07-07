Soirée braséro Restaurant Choclo Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Soirée braséro

Restaurant Choclo 9 Place Ernest Gailly Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

40€ par personne, côte et dessert. Une côte pour deux.

La côte sera cuite au braséro par le chef. Si vous êtes gourmands, vous pouvez rajouter une côte supplémentaire à 7€ les 100g.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée Braséro Côtes et Crozes-Hermitage à Choclo Restaurant!

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Restaurant Choclo 9 Place Ernest Gailly Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 76 57 27 contact@choclo-restaurant.fr

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English :

Côtes and Crozes-Hermitage Evening at Choclo Restaurant!

L’événement Soirée braséro Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme