Atelier Street Art à Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier Street Art à Romans

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 10:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Quand la ville devient toile, chaque mur raconte une émotion.

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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

When the city becomes a canvas, each wall tells an emotional story.

L’événement Atelier Street Art à Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme