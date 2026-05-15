Atelier Street Art à Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère
Atelier Street Art à Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère mercredi 5 août 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier Street Art à Romans
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 10:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Quand la ville devient toile, chaque mur raconte une émotion.
.
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When the city becomes a canvas, each wall tells an emotional story.
L’événement Atelier Street Art à Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 15 mai 2026
- Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Stage de clown et danse d’été Villa Pagnon Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère 17 mai 2026