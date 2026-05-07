Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Les terres brunes Romans-sur-Isère
Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Les terres brunes Romans-sur-Isère mercredi 8 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans)
Les terres brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
tarif pour les frateries
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
3 matinées de découverte des techniques de base du modelage et du décor. Le plaisir de mettre les mains dans la terre et de réaliser des objets uniques.
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Les terres brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
3 mornings of discovery of basic modeling and decorating techniques. The pleasure of putting your hands in the clay and creating unique objects.
L’événement Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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