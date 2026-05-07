Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Les terres brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans)

Les terres brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

tarif pour les frateries

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

3 matinées de découverte des techniques de base du modelage et du décor. Le plaisir de mettre les mains dans la terre et de réaliser des objets uniques.

.

Les terres brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 mornings of discovery of basic modeling and decorating techniques. The pleasure of putting your hands in the clay and creating unique objects.

L’événement Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme