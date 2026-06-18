Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère
Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère jeudi 30 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Concert Georges Chelon
Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Prenez-en plein les oreilles pendant le concert de Georges Chelon !
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Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr
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English :
Get ready for a real treat at Georges Chelon’s concert!
L’événement Concert Georges Chelon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-14 par Valence Romans Tourisme
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