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Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère

Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Café Théâtre La Charrette

Adresse : 15, Place Charles de Gaulle

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Concert Georges Chelon

Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Prenez-en plein les oreilles pendant le concert de Georges Chelon !
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Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25  lacharretteromans@wanadoo.fr

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English :

Get ready for a real treat at Georges Chelon’s concert!

L’événement Concert Georges Chelon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-14 par Valence Romans Tourisme

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