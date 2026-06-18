Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert Georges Chelon

Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Prenez-en plein les oreilles pendant le concert de Georges Chelon !

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Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr

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English :

Get ready for a real treat at Georges Chelon’s concert!

L’événement Concert Georges Chelon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-14 par Valence Romans Tourisme