Concert: HK le coeur au vent Chemin des bois Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert: HK le coeur au vent

Chemin des bois Au fil de l’art’bre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 07 août 2026, HK et ses musiciens reviennent enchanter notre forêt et rallumer les étoiles avec leur nouvel album Le Cœur au vent , pour un grand moment de partage en pleine nature, avec l’association Au fil de l’Art’bre.

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Chemin des bois Au fil de l’art’bre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Friday, August 07, 2026, HK and his musicians return to enchant our forest and rekindle the stars with their new album Le C?ur au vent , for a great moment of sharing in the heart of nature, with the Au fil de l?Art?bre association.

L’événement Concert: HK le coeur au vent Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme