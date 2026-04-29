Concert: HK le coeur au vent Chemin des bois Romans-sur-Isère
Concert: HK le coeur au vent Chemin des bois Romans-sur-Isère vendredi 7 août 2026.
Romans-sur-Isère
Concert: HK le coeur au vent
Chemin des bois Au fil de l’art’bre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 07 août 2026, HK et ses musiciens reviennent enchanter notre forêt et rallumer les étoiles avec leur nouvel album Le Cœur au vent , pour un grand moment de partage en pleine nature, avec l’association Au fil de l’Art’bre.
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Chemin des bois Au fil de l’art’bre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Friday, August 07, 2026, HK and his musicians return to enchant our forest and rekindle the stars with their new album Le C?ur au vent , for a great moment of sharing in the heart of nature, with the Au fil de l?Art?bre association.
L’événement Concert: HK le coeur au vent Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme
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