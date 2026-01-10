Concert Requiem de Fauré Festival de printemps Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
2026-06-12
Dans le cadre du Festival de printemps, venez écouter le requiem de Fauré, avec un chœur, un orchestre et l’orgue. Venez nombreux !
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr
English :
As part of the Spring Festival, come and listen to Fauré’s requiem, with choir, orchestra and organ. Come one, come all!
