Concert Requiem de Fauré Festival de printemps Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Concert Requiem de Fauré Festival de printemps

Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre du Festival de printemps, venez écouter le requiem de Fauré, avec un chœur, un orchestre et l’orgue. Venez nombreux !

.

Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Spring Festival, come and listen to Fauré’s requiem, with choir, orchestra and organ. Come one, come all!

L’événement Concert Requiem de Fauré Festival de printemps Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-10 par Valence Romans Tourisme