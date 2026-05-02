Braderie-brocante du Secours Populaire Secours Populaire Français Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Braderie-brocante du Secours Populaire

Secours Populaire Français 1, Allée Pascal Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Secours Populaire de Romans organise sa traditionnelle braderie/brocante solidaire le samedi 13 juin 2026, de 9 h à 17 h, dans ses locaux, 1 allée PASCAL, à Romans, près de la piscine.

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Secours Populaire Français 1, Allée Pascal Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net

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English : Braderie-brocante du Secours Populaire

Secours Populaire de Romans is organizing its traditional braderie/brocante solidaire on Saturday June 13, 2026, from 9 a.m. to 5 p.m., at its premises, 1 allée PASCAL, in Romans, near the swimming pool.

L’événement Braderie-brocante du Secours Populaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme