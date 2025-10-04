La danse fait son cinéma Théâtre des Corderliers Romans-sur-Isère

La danse fait son cinéma

Théâtre des Corderliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les classes de danse du Conservatoire de Romans sont heureuses de vous présenter leur nouveau spectacle placé sous le signe du cinéma. Un voyage chorégraphique original et émouvant à ne pas manquer !

.

Théâtre des Corderliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The dance classes of the Conservatoire de Romans are delighted to present their new show, based on the theme of cinema. An original and moving choreographic journey not to be missed!

L’événement La danse fait son cinéma Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-04 par Valence Romans Tourisme