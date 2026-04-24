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Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Maison Nugues

Adresse : 18 rue de l'Armillerie

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5

Romans-sur-Isère

Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 21:30:00

Date(s) :
2026-05-16

La Maison Nugues vous invite à découvrir une course musicale entre Brazzaville, Dakar et Lyon
CFA, comme Franc des Colonies Françaises d’Afrique , déraille ici en sigle subversif Comité des Frontières Abolies.
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English : Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies

Maison Nugues invites you to discover a musical race between Brazzaville, Dakar and Lyon:
CFA, for Franc des Colonies Françaises d?Afrique , here derails into a subversive acronym: Comité des Frontières Abolies.

L’événement Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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