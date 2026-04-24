Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 16 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 21:30:00
Date(s) :
2026-05-16
La Maison Nugues vous invite à découvrir une course musicale entre Brazzaville, Dakar et Lyon
CFA, comme Franc des Colonies Françaises d’Afrique , déraille ici en sigle subversif Comité des Frontières Abolies.
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English : Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies
Maison Nugues invites you to discover a musical race between Brazzaville, Dakar and Lyon:
CFA, for Franc des Colonies Françaises d?Afrique , here derails into a subversive acronym: Comité des Frontières Abolies.
L’événement Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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