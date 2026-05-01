A la découverte des pollinisateurs avec l’ABC de la biodiversité Romans-sur-Isère
A la découverte des pollinisateurs avec l’ABC de la biodiversité Romans-sur-Isère mercredi 20 mai 2026.
Romans-sur-Isère
A la découverte des pollinisateurs avec l’ABC de la biodiversité
Belvédère Saint Romain Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de l’ABC de la Biodivesité, avec le Parc Naturel Régional du Vercors, venez découvrir les pollinisateurs que l’on peut rencontrer au belvédère du Parc Saint-Romain !…
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Belvédère Saint Romain Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
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English :
As part of the ABC de la Biodivesité project, with the Parc Naturel Régional du Vercors, come and discover the pollinators that can be found at the Parc Saint-Romain lookout!…
L’événement A la découverte des pollinisateurs avec l’ABC de la biodiversité Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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