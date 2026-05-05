Tous au parc ! Rue de la Gloriette Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Tous au parc !

Rue de la Gloriette Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La ville de Romans vous propose la journée Tous au Parc, une journée familiale et sportive ! Vous retrouverez de nombreuses activités sportives et ludiques pour tous. Venez nombreux !

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Rue de la Gloriette Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

The town of Romans is offering Tous au Parc, a family day out in the park! You’ll find plenty of sports and fun activities for everyone. We look forward to seeing you there!

L’événement Tous au parc ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme