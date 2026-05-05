Tous au parc ! Rue de la Gloriette Romans-sur-Isère
Tous au parc ! Rue de la Gloriette Romans-sur-Isère dimanche 31 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Tous au parc !
Rue de la Gloriette Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La ville de Romans vous propose la journée Tous au Parc, une journée familiale et sportive ! Vous retrouverez de nombreuses activités sportives et ludiques pour tous. Venez nombreux !
.
Rue de la Gloriette Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Romans is offering Tous au Parc, a family day out in the park! You’ll find plenty of sports and fun activities for everyone. We look forward to seeing you there!
L’événement Tous au parc ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon BP 224 Romans-sur-Isère 5 mai 2026
- Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 5 mai 2026
- Théâtre A contre sens Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère 6 mai 2026
- Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 6 mai 2026
- Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Le Plato Romans-sur-Isère 7 mai 2026