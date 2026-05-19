Concert IST IST + Sydney Valette + Sad Madona | Post-punk-dark-wave (ANNULÉ) La Cordo Romans-sur-Isère
Concert IST IST + Sydney Valette + Sad Madona | Post-punk-dark-wave (ANNULÉ) La Cordo Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Concert IST IST + Sydney Valette + Sad Madona | Post-punk-dark-wave (ANNULÉ)
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Tarif réduit
*majoration de 2€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, IST IST ne pourra malheureusement pas se produire à La Cordo le samedi 30 mai comme initialement prévu.
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La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert IST IST + Sydney Valette + Sad Madona | Post-punk-dark-wave
For reasons beyond our control, IST IST will unfortunately be unable to perform at La Cordo on Saturday May 30 as originally planned.
L’événement Concert IST IST + Sydney Valette + Sad Madona | Post-punk-dark-wave (ANNULÉ) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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