KAAMELOTT Théâtre Jean-Vilar Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

KAAMELOTT

Théâtre Jean-Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, Etudiants, Enfants + 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Méli-mélo de sketchs tirés de la série KAAMELOTT d’Alexandre ASTIER.

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Théâtre Jean-Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 60 10 association.arthemusic@hotmail.com

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English :

A mishmash of sketches from Alexandre ASTIER’s KAAMELOTT series.

L’événement KAAMELOTT Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme