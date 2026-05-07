KAAMELOTT Théâtre Jean-Vilar Romans-sur-Isère
KAAMELOTT Théâtre Jean-Vilar Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
KAAMELOTT
Théâtre Jean-Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, Etudiants, Enfants + 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Méli-mélo de sketchs tirés de la série KAAMELOTT d’Alexandre ASTIER.
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Théâtre Jean-Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 60 10 association.arthemusic@hotmail.com
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English :
A mishmash of sketches from Alexandre ASTIER’s KAAMELOTT series.
L’événement KAAMELOTT Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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