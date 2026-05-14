Mytho-Folies Spectacle rue Bistour Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Spectacle rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Spectacle
rue Bistour Jardins du Msuée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle 100% Mytho avec la compagnie Les Excités.
En partenariat avec la ville de Romans-Sur-Isère
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rue Bistour Jardins du Msuée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
100% Mytho show with Les Excités company.
In partnership with the city of Romans-Sur-Isère
L’événement Mytho-Folies Spectacle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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