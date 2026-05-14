Mytho-Folies Spectacle rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Mytho-Folies Spectacle

rue Bistour Jardins du Msuée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle 100% Mytho avec la compagnie Les Excités.

En partenariat avec la ville de Romans-Sur-Isère

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rue Bistour Jardins du Msuée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

100% Mytho show with Les Excités company.

In partnership with the city of Romans-Sur-Isère

L’événement Mytho-Folies Spectacle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme