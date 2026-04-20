Stage de poterie céramique court Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Stage de poterie céramique court

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31 2026-06-20 2026-06-21 2026-07-25

Initiez-vous au modelage pour façonner et décorer votre objet: bol, mug, coupelle, petit vase.

.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to shape and decorate your own object: bowl, mug, small vase.

L’événement Stage de poterie céramique court Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme