Visites Guidée Les métiers d’autrefois en vitrine RDV Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère

Pas à pas, partez à la découverte du passé artisanal de Romans grâce à une balade au fil de vitrines évoquant les métiers d’autrefois. Cette visite vous permettra également de comprendre le concept qui a inspiré la création de ces mises en scène uniques.

Step by step, discover Romans? artisanal past as you stroll through windows evoking the trades of yesteryear. The tour will also help you understand the concept behind these unique displays.

