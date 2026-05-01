Atelier spécial fête des mères de Kintsugi Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Atelier spécial fête des mères de Kintsugi Villa Pagnon Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier spécial fête des mères de Kintsugi
Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
25 € en binôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez l’histoire de cette technique japonaise, sa symbolique et s’initier à une technique moderne pour réaliser une bague, une broche ou réparer une coupelle.
Quelques exercices énergétiques de Do In et un thé partagé vous seront aussi proposés.
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Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr
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English :
Discover the history of this Japanese technique, its symbolism and learn a modern technique for making a ring, a brooch or repairing a dish.
A few energetic Do In exercises and a shared tea will also be offered.
L’événement Atelier spécial fête des mères de Kintsugi Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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