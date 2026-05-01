Atelier spécial fête des mères de Kintsugi Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier spécial fête des mères de Kintsugi

Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

25 € en binôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez l’histoire de cette technique japonaise, sa symbolique et s’initier à une technique moderne pour réaliser une bague, une broche ou réparer une coupelle.

Quelques exercices énergétiques de Do In et un thé partagé vous seront aussi proposés.

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Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr

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English :

Discover the history of this Japanese technique, its symbolism and learn a modern technique for making a ring, a brooch or repairing a dish.

A few energetic Do In exercises and a shared tea will also be offered.

L’événement Atelier spécial fête des mères de Kintsugi Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme