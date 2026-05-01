Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère
Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère jeudi 28 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans
Centre historique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif !
Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront
ponctuer vos soirées.
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Centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
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English :
Come and join us for this friendly, festive weekly rendezvous!
Every month, a new program of eclectic events: concerts, exhibitions, games, tastings and other surprises to punctuate your evenings
your evenings.
L’événement Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
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