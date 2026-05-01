Romans-sur-Isère

Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans

Centre historique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif !

Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront

ponctuer vos soirées.

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Centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

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English :

Come and join us for this friendly, festive weekly rendezvous!

Every month, a new program of eclectic events: concerts, exhibitions, games, tastings and other surprises to punctuate your evenings

your evenings.

L’événement Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme