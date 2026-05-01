Atelier santé féminine et gestion du stress Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier santé féminine et gestion du stress

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 13:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Envie de participer à cet atelier santé féminine et gestion du stress? N’hésitez plus!

Activité animée par Laurie Rousseau, praticienne en herboristerie.

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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

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English :

Would you like to take part in this feminine health and stress management workshop? Don’t hesitate!

Led by Laurie Rousseau, herbal practitioner.

L’événement Atelier santé féminine et gestion du stress Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme