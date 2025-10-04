Conte musical Émile au cinéma Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Conte musical Émile au cinéma
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Un conte musical pour enfants de Cécile et Lise Borel durant lequel vous découvrirez l’histoire d’Émile, un petit garçon dont un travail d’école va changer sa vie. venez nombreux !
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
A musical tale for children by Cécile and Lise Borel, featuring the story of Émile, a little boy whose life is about to be changed by a job at school. Come one, come all!
