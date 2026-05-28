Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère dimanche 31 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Après-midi irlandaise
Au Chevet de Saint-Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Envie d’être dépaysé? Rendez-vous au Chevet de Saint Barnard pour une après-midi irlandaise!
.
Au Chevet de Saint-Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a change of scene? Visit the Chevet de Saint Barnard for an Irish afternoon!
L’événement Après-midi irlandaise Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Mytho-folies Conférence dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère 28 mai 2026
- Soirée solidarité pour Cuba Salle Charles Michel Romans-sur-Isère 28 mai 2026
- Fête de quartier des Ors Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère 29 mai 2026
- Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. La Maison Nugues Romans-sur-Isère 29 mai 2026
- Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Cité de la Musique Romans-sur-Isère 29 mai 2026