Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Après-midi irlandaise

Au Chevet de Saint-Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Envie d’être dépaysé? Rendez-vous au Chevet de Saint Barnard pour une après-midi irlandaise!

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Au Chevet de Saint-Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Looking for a change of scene? Visit the Chevet de Saint Barnard for an Irish afternoon!

L’événement Après-midi irlandaise Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme