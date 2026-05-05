Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Spectacle Les Excités A deux c’est mieux.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Après 7 ans de vie commune, ils arrivent à ce moment charnière…

Celui où on regarde derrière, et surtout où on se demande et maintenant ?

Stop ou encore ?

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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

After 7 years together, they’ve reached that pivotal moment?

The one where you look back, and above all ask yourself: what now?

Stop or stop again?

L’événement Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme