Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 29 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Spectacle Les Excités A deux c’est mieux.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Après 7 ans de vie commune, ils arrivent à ce moment charnière…
Celui où on regarde derrière, et surtout où on se demande et maintenant ?
Stop ou encore ?
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English :
After 7 years together, they’ve reached that pivotal moment?
The one where you look back, and above all ask yourself: what now?
Stop or stop again?
L’événement Spectacle Les Excités A deux c’est mieux. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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