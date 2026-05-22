Soirée solidarité pour Cuba Salle Charles Michel Romans-sur-Isère
Soirée solidarité pour Cuba Salle Charles Michel Romans-sur-Isère jeudi 28 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée solidarité pour Cuba
Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Le Secours Populaire en partenariat avec Les Amis de la Librairie de Notre Temps (librairie indépendante et généraliste à Valence depuis 1973) vous propose une soirée de solidarité en faveur de Cuba.
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Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net
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English : Soirée solidarité pour Cuba
Secours Populaire, in partnership with Les Amis de la Librairie de Notre Temps (an independent general bookshop in Valence since 1973), is organizing an evening of solidarity in aid of Cuba.
L’événement Soirée solidarité pour Cuba Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme
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