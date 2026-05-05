Soirée Brasero Fête de la Pogne et de la Raviole Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Soirée Brasero Fête de la Pogne et de la Raviole

Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le Kiwanis présente une soirée brasero by Le Kiosque pour inaugurer la Fête de la Pogne et de la Raviole. Une soirée festive inédite dans les jardins du musée de la chaussure.

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Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 28 42 29 contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com

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English :

Kiwanis presents a brazier party by Le Kiosque to inaugurate the Fête de la Pogne et de la Raviole. A unique festive evening in the gardens of the shoe museum.

L’événement Soirée Brasero Fête de la Pogne et de la Raviole Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme