Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère
Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 6 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille
Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Un nouveau tome de Cornebidouille est annoncé pour le 29 avril 2026 !!!
Pour fêter ce nouvel opus, je me transforme en Cornebidouille rien que pour vous pour une matinée Cornebidouillesque !
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Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 librairiedescordeliers@gmail.com
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English :
A new volume of Cornebidouille is announced for April 29, 2026!!!!
To celebrate this new opus, I’m transforming into Cornebidouille just for you for a Cornebidouillesque morning!
L’événement Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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