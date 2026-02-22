Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Un nouveau tome de Cornebidouille est annoncé pour le 29 avril 2026 !!!

Pour fêter ce nouvel opus, je me transforme en Cornebidouille rien que pour vous pour une matinée Cornebidouillesque !

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Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 librairiedescordeliers@gmail.com

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English :

A new volume of Cornebidouille is announced for April 29, 2026!!!!

To celebrate this new opus, I’m transforming into Cornebidouille just for you for a Cornebidouillesque morning!

L’événement Lecture jeunesse Ophélie Lit Le mercredouille de Cornebidouille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme