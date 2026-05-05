Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Le Plato Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07)

Le Plato 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Concert post fukushima sea food dancefloor.

.

Le Plato 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert post fukushima sea food dancefloor.

L’événement Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme