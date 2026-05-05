Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Le Plato Romans-sur-Isère
Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Le Plato Romans-sur-Isère jeudi 7 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07)
Le Plato 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Concert post fukushima sea food dancefloor.
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Le Plato 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
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English :
Concert post fukushima sea food dancefloor.
L’événement Antiplancha Corp Cie Janvier & Lipse (07) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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