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Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture boulevard Gabriel Peri Romans-sur-Isère

Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture boulevard Gabriel Peri Romans-sur-Isère vendredi 22 mai 2026.

Lieu : boulevard Gabriel Peri

Adresse : La Cave Chatiou

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10

Romans-sur-Isère

Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture

boulevard Gabriel Peri La Cave Chatiou Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. 75% des dialogues sont issus de ces interviews.
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boulevard Gabriel Peri La Cave Chatiou Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

La ferme du Bois Fleury is a fictional rural comedy based on interviews with farmers. 75% of the dialogue comes from these interviews.

L’événement Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme

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