Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture boulevard Gabriel Peri Romans-sur-Isère
Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture boulevard Gabriel Peri Romans-sur-Isère vendredi 22 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture
boulevard Gabriel Peri La Cave Chatiou Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. 75% des dialogues sont issus de ces interviews.
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boulevard Gabriel Peri La Cave Chatiou Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
La ferme du Bois Fleury is a fictional rural comedy based on interviews with farmers. 75% of the dialogue comes from these interviews.
L’événement Spectacle La ferme du bois fleuri Humour et agriculture Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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