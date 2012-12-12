Récital de piano Brahms Carnets intimes avec Sylvie Sagot-Duvauroux au piano La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Récital de piano Brahms Carnets intimes avec Sylvie Sagot-Duvauroux au piano

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Concert des œuvres de Brahms en piano solo.

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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English : Récital de piano Brahms Carnets intimes avec Sylvie Sagot-Duvauroux au piano

Concert of Brahms solo piano works.

L’événement Récital de piano Brahms Carnets intimes avec Sylvie Sagot-Duvauroux au piano Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme