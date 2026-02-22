Humour Alexis Le Rossignol Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère
Humour Alexis Le Rossignol Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère vendredi 22 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Humour Alexis Le Rossignol
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante qu’est ce qu’on fait de nos vies ?
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Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
In his new show, Alexis Le Rossignol mixes storytelling with fridge philosophy and tries to answer a simple but boring question: what are we doing with our lives?
L’événement Humour Alexis Le Rossignol Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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