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Humour Alexis Le Rossignol Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Humour Alexis Le Rossignol Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle Jean Vilar

Adresse : Rue Giraud

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 36 36 36

Romans-sur-Isère

Humour Alexis Le Rossignol

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante qu’est ce qu’on fait de nos vies ?
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Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 

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English :

In his new show, Alexis Le Rossignol mixes storytelling with fridge philosophy and tries to answer a simple but boring question: what are we doing with our lives?

L’événement Humour Alexis Le Rossignol Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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