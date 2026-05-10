Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage Café Associatif le PasSage Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage

Café Associatif le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-19

Le Système d’Echange Local (SEL) des deux rives sera présent sur la terrasse pour se présenter échanger sans argent des services, des savoirs, des biens, ça vous dit ? Venez en discuter autour d’un café !

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Café Associatif le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org

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English :

The Système d?Echange Local (SEL) des deux rives will be present on the terrace to introduce itself: how about exchanging services, knowledge and goods without money? Come and discuss it over a cup of coffee!

L’événement Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme