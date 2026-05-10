Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage Café Associatif le PasSage Romans-sur-Isère
Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage Café Associatif le PasSage Romans-sur-Isère dimanche 10 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage
Café Associatif le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 19:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-19
Le Système d’Echange Local (SEL) des deux rives sera présent sur la terrasse pour se présenter échanger sans argent des services, des savoirs, des biens, ça vous dit ? Venez en discuter autour d’un café !
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Café Associatif le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org
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English :
The Système d?Echange Local (SEL) des deux rives will be present on the terrace to introduce itself: how about exchanging services, knowledge and goods without money? Come and discuss it over a cup of coffee!
L’événement Café discussion sur le Système d’Echange Local Le PasSage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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