Cinéma cycle FATIH Akin Cinéma Lumière Romans-sur-Isère
Cinéma cycle FATIH Akin Cinéma Lumière Romans-sur-Isère mardi 19 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Cinéma cycle FATIH Akin
Cinéma Lumière 5 rue du président Félix Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-06-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-06-02
En partenariat avec le cinéma lumière la MJC Robert Martin vous propose un cycle Fatih AKIN, réalisateur allemand d’origine turque. Les séances seront suivies d’un débat.
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Cinéma Lumière 5 rue du président Félix Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
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English :
In partnership with the cinema lumière, MJC Robert Martin presents a cycle of films by Fatih AKIN, a German director of Turkish origin. The screenings will be followed by a debate.
L’événement Cinéma cycle FATIH Akin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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