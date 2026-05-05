Spectacle de clown solo: Tu sais…la vie MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Spectacle de clown solo: Tu sais…la vie

MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Gwendoline, clown rageuse et tendre, dialogue avec les morts pour questionner la Vie et la mort. Un spectacle drôle et philosophique, qui dédramatise la finitude et célèbre la vulnérabilité humaine.

.

MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gwendoline, a raging yet tender clown, dialogues with the dead to question life and death. A funny, philosophical show that plays down finitude and celebrates human vulnerability.

L’événement Spectacle de clown solo: Tu sais…la vie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme