Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave)

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Enfant de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, IST IST ne pourra malheureusement pas se produire à La Cordo le samedi 30 mai.

En remplacement, nous aurons le plaisir d’accueillir Jessica93, le vendredi 29 mai, aux côtés de Sydney Valette et Sad Madona.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave)

For reasons beyond our control, IST IST will unfortunately be unable to perform at La Cordo on Saturday May 30.

As a replacement, we’re delighted to welcome Jessica93 on Friday May 29, alongside Sydney Valette and Sad Madona.

L’événement Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme