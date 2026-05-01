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Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Cité de la Musique

Adresse : 3, Quai Sainte-Claire

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 7 Enfant de 12 ans

Romans-sur-Isère

Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave)

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Enfant de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, IST IST ne pourra malheureusement pas se produire à La Cordo le samedi 30 mai.
En remplacement, nous aurons le plaisir d’accueillir Jessica93, le vendredi 29 mai, aux côtés de Sydney Valette et Sad Madona.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave)

For reasons beyond our control, IST IST will unfortunately be unable to perform at La Cordo on Saturday May 30.
As a replacement, we’re delighted to welcome Jessica93 on Friday May 29, alongside Sydney Valette and Sad Madona.

L’événement Concert Jessica93 + Sydney Valette + Sad Madona (grunge/darkwave) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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