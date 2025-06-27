Musique Le Banquet de la Sainte Cécile Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Musique Le Banquet de la Sainte Cécile Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 29 mai 2026.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
2026-05-29
De et par Jean-Pierre Bodin
Raconteur de génie, Jean-Pierre Bodin vous convie à la table des histoires de son village natal et de la fanfare municipale un spectacle tendre, généreux et surtout terriblement cocasse !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
By and for Jean-Pierre Bodin
A brilliant storyteller, Jean-Pierre Bodin invites you to share the stories of his native village and the municipal brass band in a show that’s tender, generous and, above all, wickedly funny!
