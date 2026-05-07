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Mytho-folies Conférence dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère

Mytho-folies Conférence dès 10 ans Espace Ephémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Espace Ephémère S. de Beauvoir

Adresse : 20 rue de la Republique

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Mytho-folies Conférence dès 10 ans

Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Conférence de Jean-François Boucaud: Un meurtrier jaloux nous nargue, invisible et pourtant là, juste sous nos yeux.
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Espace Ephémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70  mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Lecture by Jean-François Boucaud: A jealous murderer taunts us, invisible yet there, right in front of our eyes.

L’événement Mytho-folies Conférence dès 10 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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