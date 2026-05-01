Fête de quartier des Ors Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Fête de quartier des Ors

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

C’est la fête de quartiers aux Ors!

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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

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English :

It’s block party time in Les Ors!

L’événement Fête de quartier des Ors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme