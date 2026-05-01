Fête de quartier des Ors Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Fête de quartier des Ors Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère vendredi 29 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Fête de quartier des Ors
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
C’est la fête de quartiers aux Ors!
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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
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English :
It’s block party time in Les Ors!
L’événement Fête de quartier des Ors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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