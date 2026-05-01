Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Le Old-Up Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE

Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La Jeune Chambre Économique vous invite à une soirée conviviale GRATUITE et pleine de surprises.

Les 10 premières inscriptions remportent une place d’escape game !

Inscription obligatoire par mail

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Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes romans@jcef.asso.fr

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English :

The Jeune Chambre Économique invites you to a FREE evening of fun and surprises.

The first 10 registrations win an escape game!

Registration required by e-mail

L’événement Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme