Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Le Old-Up Romans-sur-Isère
Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Le Old-Up Romans-sur-Isère jeudi 21 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE
Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
La Jeune Chambre Économique vous invite à une soirée conviviale GRATUITE et pleine de surprises.
Les 10 premières inscriptions remportent une place d’escape game !
Inscription obligatoire par mail
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Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes romans@jcef.asso.fr
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English :
The Jeune Chambre Économique invites you to a FREE evening of fun and surprises.
The first 10 registrations win an escape game!
Registration required by e-mail
L’événement Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
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