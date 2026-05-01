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Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Le Old-Up Romans-sur-Isère

Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Le Old-Up Romans-sur-Isère jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Le Old-Up

Adresse : 17 place Maurice Faure

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE

Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-21

La Jeune Chambre Économique vous invite à une soirée conviviale GRATUITE et pleine de surprises.
Les 10 premières inscriptions remportent une place d’escape game !
Inscription obligatoire par mail
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Le Old-Up 17 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   romans@jcef.asso.fr

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English :

The Jeune Chambre Économique invites you to a FREE evening of fun and surprises.
The first 10 registrations win an escape game!
Registration required by e-mail

L’événement Soirée jeux, rencontres et échanges par la JCE Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme

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