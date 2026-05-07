Festival Culturissimo Lecture Spectacle par Helena Noguerra et Laurent Guillet Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Festival Culturissimo Lecture Spectacle par Helena Noguerra et Laurent Guillet

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Pour cette nouvelle édition du Festival Culturissimo, nous aurons le plaisir d’accueillir ́́ !

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Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 48 04 19 38

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English :

For this latest edition of the Culturissimo Festival, we are delighted to welcome ?? !

L’événement Festival Culturissimo Lecture Spectacle par Helena Noguerra et Laurent Guillet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme