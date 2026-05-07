Ciné débat gardiens des oiseaux Cinéma Arlequin Nyons
Ciné débat gardiens des oiseaux Cinéma Arlequin Nyons lundi 8 juin 2026.
Nyons
Ciné débat gardiens des oiseaux
Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Incluant le repas à l’entracte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:15:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Dans le cadre de la Fête des Vautours, le Parc naturel régional des Baronnies provençales, Vautours en Baronnies et les communes de Villeperdrix, Saint-May, Rémuzat s’unissent pour organiser
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Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41
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English :
As part of the Fête des Vautours, the Parc naturel régional des Baronnies provençales, Vautours en Baronnies and the communes of Villeperdrix, Saint-May and Rémuzat have joined forces to organize
L’événement Ciné débat gardiens des oiseaux Nyons a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale