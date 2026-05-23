Soirée 100% Plumes Cinéma l’Arlequin Nyons
Soirée 100% Plumes Cinéma l’Arlequin Nyons lundi 8 juin 2026.
Nyons
Soirée 100% Plumes
Cinéma l’Arlequin 28 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:15:00
fin : 2026-06-08 23:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Le cinéma l’Arlequin vous propose une soirée spéciale 100% Plumes en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.
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Cinéma l’Arlequin 28 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr
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English :
The Arlequin cinema presents a special 100% Feathers evening in partnership with the Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.
L’événement Soirée 100% Plumes Nyons a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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