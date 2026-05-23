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Soirée 100% Plumes Cinéma l’Arlequin Nyons

Soirée 100% Plumes Cinéma l’Arlequin Nyons lundi 8 juin 2026.

Lieu : Cinéma l'Arlequin

Adresse : 28 Place de la Libération

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 20 20 20

Nyons

Soirée 100% Plumes

Cinéma l’Arlequin 28 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:15:00
fin : 2026-06-08 23:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Le cinéma l’Arlequin vous propose une soirée spéciale 100% Plumes en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.
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Cinéma l’Arlequin 28 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41  cine-arlequin@wanadoo.fr

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English :

The Arlequin cinema presents a special 100% Feathers evening in partnership with the Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.

L’événement Soirée 100% Plumes Nyons a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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