Nyons

Vente de fleurs

Place de la Libération sud Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vente de fleurs, herbes aromatiques, plants de légumes & compositions florales pour la Fête des Mères (prévue le lendemain, dimanche 31 mai !).

Proposée par l’APE des écoles de Meyne (Nyons) pour le financement des projets scolaires.

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Place de la Libération sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ape.meyne@gmail.com

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English :

Sale of flowers, herbs, vegetable plants & floral arrangements for Mother’s Day (scheduled for the following day, Sunday May 31st!).

Organized by the APE des écoles de Meyne (Nyons) to finance school projects.

L’événement Vente de fleurs Nyons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale