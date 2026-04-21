Grand bal Folk Maison de Pays Nyons
Grand bal Folk Maison de Pays Nyons samedi 16 mai 2026.
Nyons
Grand bal Folk
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Grand bal trad samedi 16 mai maison de pays Nyons 20h30 avec Bruno Le Tron Marion Evain et les Mott’zikales
Buvette et petite restauration sur place
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand bal trad Saturday May 16th Maison de Pays Nyons 8:30pm with Bruno Le Tron Marion Evain and les Mott’zikales
Refreshments and snacks on site
L’événement Grand bal Folk Nyons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Conférence sur la cité Lafarge Maison de Pays Nyons 27 avril 2026
- Conférence sur les enfants du bagne du Levant Maison de Pays Nyons 29 avril 2026
- Marché aux fleurs Théatre de verdure Nyons 1 mai 2026
- Circuit moto dans les Baronnies en Drôme Provençale Nyons Drôme 1 mai 2026
- La route de l’olivier en Baronnies Nyons Drôme 1 mai 2026