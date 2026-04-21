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Grand bal Folk Maison de Pays Nyons

Grand bal Folk Maison de Pays Nyons samedi 16 mai 2026.

Lieu : Maison de Pays

Adresse : 128 Promenade de la digue

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 13

Nyons

Grand bal Folk

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Grand bal trad samedi 16 mai maison de pays Nyons 20h30 avec Bruno Le Tron Marion Evain et les Mott’zikales
Buvette et petite restauration sur place
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Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00  mairiedenyons@nyons.com

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English :

Grand bal trad Saturday May 16th Maison de Pays Nyons 8:30pm with Bruno Le Tron Marion Evain and les Mott’zikales
Refreshments and snacks on site

L’événement Grand bal Folk Nyons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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