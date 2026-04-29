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Saziley Gobyn place de la Libération Nyons

Saziley Gobyn place de la Libération Nyons lundi 18 mai 2026.

Lieu : place de la Libération

Adresse : Espace Roumanille

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Nyons

Saziley Gobyn

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-18

L’île’ O rêves avec l’atelier MIFP
Peintures, sculptures, créations artisanales…
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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   mairiedenyons@nyons.com

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English :

L’île’ O rêves with the MIFP workshop
Paintings, sculptures, handicrafts…

L’événement Saziley Gobyn Nyons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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