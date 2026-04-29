Saziley Gobyn place de la Libération Nyons
Saziley Gobyn place de la Libération Nyons lundi 18 mai 2026.
Nyons
Saziley Gobyn
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18
L’île’ O rêves avec l’atelier MIFP
Peintures, sculptures, créations artisanales…
.
place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairiedenyons@nyons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’île’ O rêves with the MIFP workshop
Paintings, sculptures, handicrafts…
L’événement Saziley Gobyn Nyons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Conférence sur les enfants du bagne du Levant Maison de Pays Nyons 29 avril 2026
- Instants Bivouak (ouverture) La Brasserie des Tilleuls Bivouak Nyons 30 avril 2026
- Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Brasserie Bivouak Nyons 30 avril 2026
- Marché aux fleurs Théatre de verdure Nyons 1 mai 2026
- Circuit moto dans les Baronnies en Drôme Provençale Nyons Drôme 1 mai 2026