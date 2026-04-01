Conférence sur les enfants du bagne du Levant Maison de Pays Nyons
Conférence sur les enfants du bagne du Levant Maison de Pays Nyons mercredi 29 avril 2026.
Nyons
Conférence sur les enfants du bagne du Levant
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Le bagne du levant Conférence de Michèle Margain, généalogiste, écrivaine, passionnée des terroirs et de ceux qui y vivent.
Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL
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Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
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English :
Le bagne du levant Lecture by Michèle Margain, genealogist, writer and lover of the land and the people who live there.
As part of the UNTL lecture series
L’événement Conférence sur les enfants du bagne du Levant Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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