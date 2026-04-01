Café IA Brasserie de la Place Nyons
Café IA Brasserie de la Place Nyons samedi 25 avril 2026.
Nyons
Café IA
Brasserie de la Place 24 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un moment convivial et ouvert à toutes et tous pour échanger autour de l’Intelligence Artificielle.
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Brasserie de la Place 24 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 61 19 contact@asoft-nyons.net
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English :
A convivial moment open to all to exchange ideas on Artificial Intelligence.
L’événement Café IA Nyons a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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