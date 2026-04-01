Café IA Brasserie de la Place Nyons

Nyons

Café IA

Brasserie de la Place 24 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un moment convivial et ouvert à toutes et tous pour échanger autour de l’Intelligence Artificielle.

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Brasserie de la Place 24 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 61 19 contact@asoft-nyons.net

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English :

A convivial moment open to all to exchange ideas on Artificial Intelligence.

L’événement Café IA Nyons a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale