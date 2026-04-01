Apéro Book avec Roland Boschi Librairie de l’Olivier Nyons
Apéro Book avec Roland Boschi Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 24 avril 2026.
Nyons
Apéro Book avec Roland Boschi
Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Apéro Book avec Roland Boschi
Roland Boschi est dessinateur de bandes dessinées. Il travaille pour l’industrie américaine du comics book depuis une quinzaine d’années. Il travaille aussi dans le dessin animé. Boschi a multiplié les projets chez Marvel.
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Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
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English :
Apéro Book with Roland Boschi
Roland Boschi is a comic book artist. He has been working for the American comic book industry for some fifteen years. He also works in animation. Boschi has worked on numerous projects for Marvel.
L’événement Apéro Book avec Roland Boschi Nyons a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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